Возле консульства США в Мексике прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Взрывчатка была взорвана возле консульства США в городе Гвадалахара в штате Халиско на западе Мексики. Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter страницу генеральной прокуратуры региона.
"После того, что произошло у консульства США в Гвадалахаре, где, по сообщениям, произошел подрыв взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию, о результатах которого будет сообщено позже", - говорится в заявлении.
Как сообщает телеканал "Televisa", неизвестный подбросил взрывное устройство в направлении консульства США, после чего скрылся. Взрыв повредил забор сада при консульстве, который находится за пределами самого здания.
По неофициальной информации, на месте взрыва найдены фрагменты осколочной гранаты.
Ранее в американском штате Флорида в результате того, как небольшой самолет врезался в здание в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, погибло два человека.