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В Бразилії розстріляли прихожан кафедрального собору

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Щонайменше п'ять людей вбито в результаті стрілянини в кафедральному соборі міста Кампінас (штат Сан-Паулу) на південному сході Бразилії. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН.

В Бразилії розстріляли прихожан кафедрального собору

За його даними, один з поранених помер у лікарні. Повідомляється про чотирьох убитих. Крім того, сам стрілець наклав на себе руки.

"Особи жертв поки не встановлені. У нас немає інформації про мотиви (злочинця - ред.)", - сказав в ефірі телеканалу Globo представник рятувальної служби Алешандри Монтейру.

Як розповіли Globo очевидці, злочинець відкрив стрілянину по прихожанам, які зібралися на службу в обідній час.

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Бразильська поліція встановила особу злочинця. Ним є 49-річний Еулере Фернанду Грандольфу.

"У нас є відеозапис, на якому видно, як він заходить в собор. Це свідчить про те, що він був один. І сам розвиток подій також свідчить про це. На щастя, своєчасні дії поліції запобігли появі більшої кількості жертв", - сказав слідчий у справі на прес-конференції.

За його словами, представники правоохоронних органів, які патрулювали район, почули постріли і відразу ж прибули на місце НП. Вони увійшли в собор, поранили злочинця, і тільки після цього він наклав на себе руки. Слідство не виключає, що спочатку стрілок планував втекти. Його мотиви досі не визначені.

Нагадаємо, під час нападу невідомих на бар в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики постраждало вісім осіб. Троє з них загинули. Напад стався в передмісті Монтеррея, столиці регіону.

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