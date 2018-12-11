В Бразилії розстріляли прихожан кафедрального собору
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Щонайменше п'ять людей вбито в результаті стрілянини в кафедральному соборі міста Кампінас (штат Сан-Паулу) на південному сході Бразилії. Про це повідомив телеканал Globo, передає УНН.
За його даними, один з поранених помер у лікарні. Повідомляється про чотирьох убитих. Крім того, сам стрілець наклав на себе руки.
"Особи жертв поки не встановлені. У нас немає інформації про мотиви (злочинця - ред.)", - сказав в ефірі телеканалу Globo представник рятувальної служби Алешандри Монтейру.
Як розповіли Globo очевидці, злочинець відкрив стрілянину по прихожанам, які зібралися на службу в обідній час.
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Бразильська поліція встановила особу злочинця. Ним є 49-річний Еулере Фернанду Грандольфу.
"У нас є відеозапис, на якому видно, як він заходить в собор. Це свідчить про те, що він був один. І сам розвиток подій також свідчить про це. На щастя, своєчасні дії поліції запобігли появі більшої кількості жертв", - сказав слідчий у справі на прес-конференції.
За його словами, представники правоохоронних органів, які патрулювали район, почули постріли і відразу ж прибули на місце НП. Вони увійшли в собор, поранили злочинця, і тільки після цього він наклав на себе руки. Слідство не виключає, що спочатку стрілок планував втекти. Його мотиви досі не визначені.
Нагадаємо, під час нападу невідомих на бар в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики постраждало вісім осіб. Троє з них загинули. Напад стався в передмісті Монтеррея, столиці регіону.