Невідомі розстріляли відвідувачів у барі в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Під час нападу невідомих на бар в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики постраждало вісім осіб. Троє з них загинули. Напад стався в передмісті Монтеррея, столиці регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Televisa.
За даними телеканалу, невідомі злочинці з автоматами під'їхали до бару і почали стрілянину по людях, які перебували всередині, після чого зникли. Затримати їх не вдалося.
Влада поки не має у своєму розпорядженні відомостями про можливі причини розправи.
Як повідомляв УНН, наприкінці листопада невідомий підірвав вибухівку біля консульства США в місті Гвадалахара в штаті Халіско на заході Мексики. Після чого, у США запропонували нагороду в 20 тисяч доларів за допомогу в розслідуванні нападу на своє консульство.