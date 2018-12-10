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Неизвестные расстреляли посетителей в баре в Мексике

Киев • УНН

 • 14029 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время нападения неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики пострадали восемь человек. Трое из них погибли. Нападение произошло в пригороде Монтеррея, столицы региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Televisa.

Неизвестные расстреляли посетителей в баре в Мексике

По данным телеканала, неизвестные преступники с автоматами подъехали к бару и начали стрельбу по людям, которые находились внутри, после чего скрылись. Задержать их не удалось.

Власти пока не располагают сведениями о возможных причинах расправы.

Как сообщал УНН, в конце ноября неизвестный подорвал взрывчатку возле консульства США в городе Гвадалахара в штате Халиско на западе Мексики. После чего, в США предложили награду в 20 тысяч долларов за помощь в расследовании нападения на свое консульство.

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