Неизвестные расстреляли посетителей в баре в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время нападения неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики пострадали восемь человек. Трое из них погибли. Нападение произошло в пригороде Монтеррея, столицы региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Televisa.
По данным телеканала, неизвестные преступники с автоматами подъехали к бару и начали стрельбу по людям, которые находились внутри, после чего скрылись. Задержать их не удалось.
Власти пока не располагают сведениями о возможных причинах расправы.
Как сообщал УНН, в конце ноября неизвестный подорвал взрывчатку возле консульства США в городе Гвадалахара в штате Халиско на западе Мексики. После чего, в США предложили награду в 20 тысяч долларов за помощь в расследовании нападения на свое консульство.