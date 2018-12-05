США запропонували 20 тисяч доларів за допомогу в розслідуванні атаки на своє консульство в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. США запропонували нагороду в 20 тисяч доларів за допомогу в розслідуванні нападу на своє консульство в мексиканському місті Гвадалахара 30 листопада. Відповідну інформацію оприлюднило у вівторок в Twitter посольство США в Мексиці, інформує УНН.
“ФБР пропонує винагороду в розмірі до 20 тисяч доларів в обмін на інформацію, яка допоможе ідентифікувати і заарештувати людину або групу осіб, відповідальних за цей напад”, — йдеться в тексті. Пізно ввечері 30 листопада (вранці 1 грудня) невідомий кинув у консульство в Гвадалахарі, столиці штату Халіско, дві гранати. Ніхто не постраждав, одна зі стін будівлі отримала незначні пошкодження.
В кінці травня Рауль Санчес Хіменес, який на той момент обіймав посаду генпрокурора Халіско, заявив, що штат зіткнувся з небувалим розгулом насильства. На думку влади, до того, що відбувається причетні потужні наркокартелі “Халіско — Нове покоління” і “Нуева Пласа”.
Нагадуємо, літак впав на житловий будинок у Мексиці.
Se ofrece una recompensa de hasta 20 mil dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de la persona o grupo responsable del ataque al consulado de los Estados Unidos en Guadalajara.https://t.co/OoMeg6CXGp pic.twitter.com/wH7s6Q3FSx— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) 4 грудня 2018 р.