США предложили 20 тысяч долларов за помощь в расследовании атаки на свое консульство в Мексике

“ФБР предлагает вознаграждение в размере до 20 тысяч долларов в обмен на информацию, которая поможет идентифицировать и арестовать человека или группу лиц, ответственных за это нападение”, — говорится в тексте. Поздно вечером 30 ноября (утром 1 декабря) неизвестный бросил в консульство в Гвадалахаре, столице штата Халиско, две гранаты. Никто не пострадал, одна из стен здания получила незначительные повреждения.

В конце мая Рауль Санчес Хименес, на тот момент занимавший пост генпрокурора Халиско, заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к происходящему причастны мощные наркокартели “Халиско — Новое поколение” и “Нуэва Пласа”.

Напоминаем, самолет упал на жилой дом в Мексике.

Se ofrece una recompensa de hasta 20 mil dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de la persona o grupo responsable del ataque al consulado de los Estados Unidos en Guadalajara.https://t.co/OoMeg6CXGp pic.twitter.com/wH7s6Q3FSx