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Літак впав на житловий будинок у Мексиці

Літак впав на житловий будинок у Мексиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Легкомоторний літак впав на один із житлових будинків у місті Кульякан в штаті Сіналоа на півночному заході Мексики, внаслідок авіакатастрофи чотири людини загинули, двох поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Noticieros Televisa.

Жителі восьми будинків у цьому районі були евакуйовані.

"Ми вживаємо певні запобіжні заходи у житловому секторі, оскільки є розлив палива", - повідомив представник влади.

Як зазначається, літак мав механічну несправність.

Нагадаємо, у США літак врізався в будівлю дитячого центру терапії.

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