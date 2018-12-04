Літак впав на житловий будинок у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Легкомоторний літак впав на один із житлових будинків у місті Кульякан в штаті Сіналоа на півночному заході Мексики, внаслідок авіакатастрофи чотири людини загинули, двох поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Noticieros Televisa.
Жителі восьми будинків у цьому районі були евакуйовані.
"Ми вживаємо певні запобіжні заходи у житловому секторі, оскільки є розлив палива", - повідомив представник влади.
Як зазначається, літак мав механічну несправність.
Нагадаємо, у США літак врізався в будівлю дитячого центру терапії.