Літак впав на житловий будинок у Мексиці

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Легкомоторний літак впав на один із житлових будинків у місті Кульякан в штаті Сіналоа на півночному заході Мексики, внаслідок авіакатастрофи чотири людини загинули, двох поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Noticieros Televisa.