Самолет упал на жилой дом в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Легкомоторный самолет упал на один из жилых домов в городе Кульякан в штате Синалоа на северо-западе Мексики, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, двое ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Noticieros Televisa.
Жители восьми домов в этом районе были эвакуированы.
"Мы принимаем определенные меры в жилом секторе, поскольку есть разлив топлива", - сообщил представитель власти.
Как отмечается, самолет имел механическую неисправность.
Напомним, в США самолет врезался в здание детского центра терапии.