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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В больнице рассказали о состоянии полицейского, раненого во время стрельбы в Винницкой области

В больнице рассказали о состоянии полицейского, раненого во время стрельбы в Винницкой области

Киев  •  УНН

20 апреля 2024, 14:00  •  6491 просмотра

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Во время обстрела военнослужащими в Винницкой области был ранен сотрудник милиции, который сейчас находится в Бершадской районной больнице в состоянии средней тяжести с незначительными ранениями.

Правоохранитель, который был ранен во время стрельбы с участием военнослужащих, находится в состоянии средней тяжести, - он госпитализирован и находится в Бершадской районной больнице. Об этом передает УНН с ссылкой на "Суспильне".

Детали

Полицейский, который получил ранения во время стрельбы, совершенной военнослужащими на территории Винницкой области, сейчас находится в Бершадской районной больнице. По словам главного врача медучреждения Лидии Брикули, у пострадавшего правоохранителя "состояние средней тяжести, травмы незначительные".

Огнестрельных ранений нет. Мы его обследовали. Немало ссадин. Он в сознании

- рассказала врач "Суспильному".

Напомним,

В Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего один полицейский погибв, а другой получил ранения, что стало поводом для проведения полицейской операции в Винницкой и Одесской областях.

Вооруженные силы Украины подтверждают, что их военнослужащие являются подозреваемыми в убийстве полицейского в Винницкой области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
suspilneSuspilne
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vinnitsaВинница
odessaОдесса
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