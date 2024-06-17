В больнице Полтавской области умер гражданский, который был ранен из-за рф-атаки на прошлой неделе
Киев • УНН
Гражданский мужчина, раненный в результате российского обстрела в Миргородском районе Полтавской области, умер в больнице, несмотря на то, что ему ампутировали руку.
На Полтавщине умер гражданский мужчина, который пострадал из-за российской атаки Миргородского района. Раненому ампутировали руку, однако спасти жизнь не удалось. Пишет УНН со ссылкой на руководителя Полтавской ОГА Филиппа Пронина.
Детали
К сожалению, в больнице умер гражданский мужчина, который получил ранения в результате вражеской атаки на прошлой неделе. Соболезнования родным и близким. Враг обязательно будет наказан за каждую невинную жертву этой войны
Филипп Пронин напомнил, что на прошлой неделе вс рф атаковали Миргородский район Полтавской области.
Ранения получил мужчина, врачам пришлось ампутировать ему руку. Также было повреждено около десятка частных построек
Напомним,
В Полтаве сообщили о слышимом взрыве, после того, как ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Полтавской области.