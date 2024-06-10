Вибухи на Полтавщині: ворог атакував область, є поранена
Київ • УНН
У результаті атаки рф, за попередньою інформацією, постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі.
Армія рф атакувала Полтавщину. Як повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, є постраждала, передає УНН.
На Полтавщині чули звуки вибухів. Знову ворог атакував область. За попередньою інформацією, постраждала одна цивільна людина у Миргородському районі
За його словами, інформація уточнюється.
У Миргороді пролунав вибух - ЗМІ10.06.24, 18:36 • 20909 переглядiв