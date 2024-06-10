У Миргороді пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Миргороді Полтавської області було чути вибух під час повітряної тривоги.
У Миргороді, що на Полтавщині, було чутно звук вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Миргороді було чутно звук вибуху... Про ракетну загрозу для міста повідомляли Повітряні сили. На Полтавщині триває повітряна тривога
У Повітряних силах закликали мешканців Миргорода пройти в укриття.
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російська армія завдала ракетного удару по Харкову, спалахнула пожежа в будинку. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.