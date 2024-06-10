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У Миргороді пролунав вибух - ЗМІ

У Миргороді пролунав вибух - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20909 перегляди

У Миргороді Полтавської області було чути вибух під час повітряної тривоги.

У Миргороді, що на Полтавщині, було чутно звук вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.

У Миргороді було чутно звук вибуху... Про ракетну загрозу для міста повідомляли Повітряні сили. На Полтавщині триває повітряна тривога 

- зазначено у повідомленні.

У Повітряних силах закликали мешканців Миргорода пройти в укриття.

Нагадаємо

російська армія завдала ракетного удару по Харкову, спалахнула пожежа в будинку. Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Павло Башинський

Павло Башинський

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