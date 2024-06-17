У лікарні Полтавської області помер цивільний, який був поранений через рф-атаку минулого тижня
Київ • УНН
Цивільний чоловік, поранений в результаті російського обстрілу в Миргородському районі Полтавської області, помер у лікарні, незважаючи на те, що йому ампутували руку.
На Полтавщині помер цивільний чоловік, який постраждав через російську атаку Миргородського району. Пораненому ампутували руку, однак врятувати життя не вдалося. Пише УНН із посиланням на керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
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На жаль, у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня. Співчуття рідним та близьким. Ворог обовʼязково буде покараний за кожну безневинну жертву цієї війни
Філіп Пронін нагадав, що минулого тижня зс рф атакували Миргородський район Полтавської області.
Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку. Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель
Нагадаємо
У Полтаві повідомили про чутний вибух, після того, як ПС ЗСУ попередили про ворожу ракету в напрямку Полтавської області.