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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У лікарні Полтавської області помер цивільний, який був поранений через рф-атаку минулого тижня

Київ • УНН

 • 35709 перегляди

Цивільний чоловік, поранений в результаті російського обстрілу в Миргородському районі Полтавської області, помер у лікарні, незважаючи на те, що йому ампутували руку.

У лікарні Полтавської області помер цивільний, який був поранений через рф-атаку минулого тижня

На Полтавщині помер цивільний чоловік, який постраждав через російську атаку Миргородського району. Пораненому ампутували руку, однак врятувати життя не вдалося. Пише УНН із посиланням на керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Деталі

На жаль, у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня. Співчуття рідним та близьким. Ворог обовʼязково буде покараний за кожну безневинну жертву цієї війни

 – повідомив начальник Полтавської Обласної військової адміністрації.

Філіп Пронін нагадав, що минулого тижня зс рф атакували Миргородський район Полтавської області.

Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку. Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель

– повідомив керівник Полтавської ОВА.

Нагадаємо

У Полтаві повідомили про чутний вибух, після того, як ПС ЗСУ попередили про ворожу ракету в напрямку Полтавської області.

Ігор Тележніков

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