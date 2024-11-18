В Болгарии провалена третья попытка избрания спикера парламента: вырос риск досрочных выборов
Киев • УНН
Третья попытка избрания спикера 51-го Национального собрания Болгарии завершилась неудачей из-за отсутствия большинства. Без спикера парламент не может функционировать, что повышает риск проведения досрочных выборов.
Из-за отсутствия большинства голосов для избрания спикера работа парламента Болгарии заблокирована.
Пишет УНН со ссылкой на bntnews.
На прошлой неделе провалилась третья попытка избрать спикера новоизбранного 51-го Национального собрания Болгарии. Объявлен перерыв, заседание возобновится в следующую среду, 20 ноября. Без спикера парламент не может функционировать. Но спикер парламента может быть назначен будущим премьер-министром, если Болгария снова пойдет на выборы этой зимой. Последние восемь месяцев временным премьер-министром был Димитар Главчев, бывший член партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Последний, со своей стороны, говорил о возможной коалиции с ПП-ДБ, пророссийской Болгарской социалистической партией (ПЭС) и популистской партией «Есть такой народ».
Справка
Выборы спикера Национального собрания Болгарии имеют ключевое значение для функционирования органа, формирования депутатских групп и проведения президентом страны консультаций для формирования регулярного правительства.
Напомним,
Консервативная партия ГЕРБ Бойко Борисова набрала 26,3% голосов на парламентских выборах в Болгарии. На втором месте «Континуум Чимбареа-Демократическая Болгария» с 14,79% голосов.
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