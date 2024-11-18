В Болгарии провалена третья попытка избрания спикера парламента: вырос риск досрочных выборов

ukenru
Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
10:16 • 47434 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 100080 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 105665 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 127168 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 146799 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 222499 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 178316 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 162868 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144564 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 121739 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

 • 110781 просмотра
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

 • 103631 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 109547 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 105653 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 106296 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 106296 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 222500 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 156357 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 162630 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 168401 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 23769 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 105653 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 109547 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 105114 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 108591 просмотра
Актуальное
В Болгарии провалена третья попытка избрания спикера парламента: вырос риск досрочных выборов

В Болгарии провалена третья попытка избрания спикера парламента: вырос риск досрочных выборов

Киев  •  УНН

 • 3682 просмотра

Read in English

Третья попытка избрания спикера 51-го Национального собрания Болгарии завершилась неудачей из-за отсутствия большинства. Без спикера парламент не может функционировать, что повышает риск проведения досрочных выборов.

Из-за отсутствия большинства голосов для избрания спикера работа парламента Болгарии заблокирована.

Пишет УНН со ссылкой на bntnews.

На прошлой неделе провалилась третья попытка избрать спикера новоизбранного 51-го Национального собрания Болгарии. Объявлен перерыв, заседание возобновится в следующую среду, 20 ноября. Без спикера парламент не может функционировать. Но спикер парламента может быть назначен будущим премьер-министром, если Болгария снова пойдет на выборы этой зимой. Последние восемь месяцев временным премьер-министром был Димитар Главчев, бывший член партии ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Последний, со своей стороны, говорил о возможной коалиции с ПП-ДБ, пророссийской Болгарской социалистической партией (ПЭС) и популистской партией «Есть такой народ».

Справка

Выборы спикера Национального собрания Болгарии имеют ключевое значение для функционирования органа, формирования депутатских групп и проведения президентом страны консультаций для формирования регулярного правительства.

Напомним,

Консервативная партия ГЕРБ Бойко Борисова набрала 26,3% голосов на парламентских выборах в Болгарии. На втором месте «Континуум Чимбареа-Демократическая Болгария» с 14,79% голосов.

Против правительства Фицо в столице Словакии проведен многотысячный митинг с участием оппозиционных политиков18 нояб. 2024, 09:49 • 7897 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
bolgariyaБолгария
slovakiyaСловакия