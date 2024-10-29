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На виборах у Болгарії перемогли консерватори, але без більшості

Київ • УНН

 • 13098 перегляди

Консервативна партія ГЕРБ Бойка Борисова набрала 26,3% голосів на парламентських виборах у Болгарії. На другому місці "Континуум Чімбареа-Демократична Болгарія" з 14,79% голосів.

На виборах у Болгарії перемогли консерватори, але без більшості

На парламентських виборах у Болгарії перемогла консервативно-популістська партія ГЕРБ.  Після підрахунку всіх голосів партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова набрала 26,3% голосів, повідомили в Центрвиборчкомі Софії, повідомляє EFE.

Деталі

На дострокових парламентських виборах у Болгарії знову перемогла Правоцентристська партія ГЕРБ (GHERB) колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова. З більш ніж 93% підрахованих на даний момент голосів правоцентристська коаліція GHERB-SDS отримала 26,31%.

На другому місці - виборчий блок "Континуаму Чімбареа-Демократична Болгарія" з 14,79% голосів.

Ультранаціоналістична та проросійська партія "Ренаштер" отримала 13,3%.

Слідом за ними йшло політичне формування ДПС "Нове покоління" з 11,5%, попереду Соціалістична партія, яка отримала 7,5%, та Альянс за права та свободи з 7,4%.

Довідка

Минулими вихідними болгари сьомий раз за чотири роки пішли на виборчі дільниці після того, як у 2020 році масові антикорупційні протести поклали край трьом поспіль урядам Герб. Приводом для протестів стала фотографія спальні Борисова з тумбочкою, набитою купюрами по 500 євро та пістолетом.

Україна та Болгарія розпочали переговори щодо безпекової угоди25.10.24, 21:47 • 51054 перегляди

З тих пір Болгарія стала де-факто некерованою: якщо партії хочуть увійти в коаліцію одна з одною, це триває недовго.

Наразі у Борисова знову з’явилась можливість формувати стабільну коаліцію. За даними болгарських ЗМІ, екс-охоронець і колишній пожежний заявив, що готовий працювати з ким завгодно, крім прокремлівської партії "Вазраждане".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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