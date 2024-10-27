Правоцентристська партія здобула першість на виборах у Болгарії
Київ • УНН
Правоцентристська партія ГЕРБ отримала 26,4% голосів на парламентських виборах у Болгарії. Для формування уряду партії потрібен коаліційний партнер в умовах політичної нестабільності.
У Болгарії правоцентристська партія ГЕРБ здобула першість на парламентських виборах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Згідно з даними екзит-полів, ГЕРБ отримала 26,4% голосів виборців, проте для формування уряду партії знадобиться коаліційний партнер.
На другому місці розташувалася реформаторська партія "Ми продовжуємо зміни" (ПП) з 14,9% голосів, тоді як ультранаціоналістична партія "Відродження" отримала 12,9%, зайнявши третє місце.
Ці вибори стали сьомими за останні чотири роки і були скликані через неспроможність політичних сил домовитися про коаліційний уряд після нерезультативних виборів, що відбулися 9 червня. Тепер ГЕРБ стикається з викликом формування стабільної коаліції в умовах політичної нестабільності країни.
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