Правоцентристская партия получила первенство на выборах в Болгарии
Киев • УНН
Правоцентристская партия ГЕРБ получила 26,4% голосов на парламентских выборах в Болгарии. Для формирования правительства партии нужен коалиционный партнер в условиях политической нестабильности.
В Болгарии правоцентристская партия ГЕРБ получила первенство на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно данным экзит-полов, ГЕРБ получила 26,4% голосов избирателей, однако для формирования правительства партии понадобится коалиционный партнер.
На втором месте расположилась реформаторская партия "Мы продолжаем изменения" (ПП) с 14,9% голосов, тогда как ультранационалистическая партия "Возрождение" получила 12,9%, заняв третье место.
Эти выборы стали седьмыми за последние четыре года и были созваны из-за неспособности политических сил договориться о коалиционном правительстве после нерезультативных выборов, состоявшихся 9 июня. Теперь ГЕРБ сталкивается с вызовом формирования стабильной коалиции в условиях политической нестабильности страны.
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