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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоцентристская партия получила первенство на выборах в Болгарии

Правоцентристская партия получила первенство на выборах в Болгарии

Киев  •  УНН

20:17 • 5572 просмотра

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Правоцентристская партия ГЕРБ получила 26,4% голосов на парламентских выборах в Болгарии. Для формирования правительства партии нужен коалиционный партнер в условиях политической нестабильности.

В Болгарии правоцентристская партия ГЕРБ получила первенство на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно данным экзит-полов, ГЕРБ получила 26,4% голосов избирателей, однако для формирования правительства партии понадобится коалиционный партнер.

На втором месте расположилась реформаторская партия "Мы продолжаем изменения" (ПП) с 14,9% голосов, тогда как ультранационалистическая партия "Возрождение" получила 12,9%, заняв третье место.

Эти выборы стали седьмыми за последние четыре года и были созваны из-за неспособности политических сил договориться о коалиционном правительстве после нерезультативных выборов, состоявшихся 9 июня. Теперь ГЕРБ сталкивается с вызовом формирования стабильной коалиции в условиях политической нестабильности страны.

Украина и Болгария начали переговоры по соглашению по безопасности25 октября 2024, 18:47 • 49610 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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