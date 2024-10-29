На выборах в Болгарии победили консерваторы, но без большинства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Консервативная партия ГЕРБ Бойко Борисова набрала 26,3% голосов на парламентских выборах в Болгарии. На втором месте «Континуум Чимбареа-Демократическая Болгария» с 14,79% голосов.

На парламентских выборах в Болгарии победила консервативно-популистская партия ГЕРБ.  После подсчета всех голосов партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова набрала 26,3% голосов, сообщили в Центризбиркоме Софии, сообщает EFE.

Детали

На досрочных парламентских выборах в Болгарии снова победила Правоцентристская партия ГЕРБ (GHERB) бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Из более чем 93% подсчитанных на данный момент голосов правоцентристская коалиция GHERB-SDS получила 26,31%.

На втором месте - избирательный блок «Континуаму Чимбареа-Демократическая Болгария» с 14,79% голосов.

Ультранационалистическая и пророссийская партия «Ренаштер» получила 13,3%.

Вслед за ними шло политическое формирование ДПС «Новое поколение» с 11,5%, впереди Социалистическая партия, которая получила 7,5%, и Альянс за права и свободы с 7,4%.

Справка

В минувшие выходные болгары седьмой раз за четыре года пошли на избирательные участки после того, как в 2020 году массовые антикоррупционные протесты положили конец трем подряд правительствам Герба. Поводом для протестов стала фотография спальни Борисова с тумбочкой, набитой купюрами по 500 евро и пистолетом.

Украина и Болгария начали переговоры по соглашению по безопасности25 октября 2024, 18:47 • 50165 просмотров

С тех пор Болгария стала де-факто неуправляемой: если партии хотят войти в коалицию друг с другом, это длится недолго.

Сейчас у Борисова снова появилась возможность формировать стабильную коалицию. По данным болгарских СМИ, экс-охранник и бывший пожарный заявил, что готов работать с кем угодно, кроме прокремлевской партии «Вазраждане».

Правоцентристская партия получила первенство на выборах в Болгарии27 октября 2024, 20:17 • 30070 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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