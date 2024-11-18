Против правительства Фицо в столице Словакии проведен многотысячный митинг с участием оппозиционных политиков
Киев • УНН
В Братиславе прошел массовый митинг против политики премьера Фицо и сближения с Россией. Оппозиционные политики призвали к объединению ради сохранения прозападного курса Словакии.
Представители оппозиционных партий отметили, что не позволят вернуть Словакию в рабство России.
Пишет УНН с ссылкой на Deník и Focus.
Накануне в центре словацкой столицы состоялся митинг приуроченный к ряду причин. Демонстрация с участием тысяч людей прошла под лозунгом "Мы не хотим снова оказаться в руках России", которая содержала в себе выражение неодобрения политикой правительства популистского премьер-министра Роберта Фицо. В целом акция планировалась также по случаю 35-й годовщины Бархатной революции.
Представители оппозиционных партий отметили, что их не запугать и они не позволят вернуть Словакию в рабство России.
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На мероприятии также выступил бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Иван Корчок. В своей речи он призвал к толерантности между партиями, а также к либералам и консерваторам "объединиться ради спасения Словакии".
Дополнение
По данным соцопросов (360tka), популярность социал-демократов (Smér-SD) премьер-министра Словакии Роберта Фицо упала. В то же время оппозиционное движение Progresivní Slovakia (PS) пользуется наибольшими преференциями.
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Отметим, что Směr-SD победила на досрочных парламентских выборах в сентябре прошлого года, набрав почти 23% голосов. PS заняла второе место, объединение поддержали почти 18% избирателей.
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