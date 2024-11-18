Против правительства Фицо в столице Словакии проведен многотысячный митинг с участием оппозиционных политиков

Представители оппозиционных партий отметили, что не позволят вернуть Словакию в рабство России.

Пишет УНН с ссылкой на Deník и Focus.

Накануне в центре словацкой столицы состоялся митинг приуроченный к ряду причин. Демонстрация с участием тысяч людей прошла под лозунгом "Мы не хотим снова оказаться в руках России", которая содержала в себе выражение неодобрения политикой правительства популистского премьер-министра Роберта Фицо. В целом акция планировалась также по случаю 35-й годовщины Бархатной революции.

Представители оппозиционных партий отметили, что их не запугать и они не позволят вернуть Словакию в рабство России.

Словакия есть и навсегда останется частью западной цивилизации. Мы не хотим, чтобы кто-то тянул нас в Москву