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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словацкие школьники разозлили местного министра внутренних дел из-за своих костюмов пенсионеров, которые голосуют за Фицо

Словацкие школьники разозлили местного министра внутренних дел из-за своих костюмов пенсионеров, которые голосуют за Фицо

Киев  •  УНН

15:34 • 4918 просмотра

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Ученики братиславской гимназии переоделись в пенсионеров, голосующих за премьера Фицо, что вызвало скандал. Министр внутренних дел Словакии обвинил оппозицию в разжигании напряженности в школах.

Группа подростков из братиславской средней школы на Хэллоуин были переодеты в костюмы пенсионеров, голосовавших за премьер-министра Роберта Фицо. Словацкий министр Матуш Шутай Эшток считает, акцию  выходками оппозиции.

Пишет УНН с ссылкой на РоІітісо и ta3.

Флешмоб учеников гимназии в Братиславе под названием "Пенсионеры любят Фику" имел успех в социальных сетях Словакии. Хотя большинство воспринимает костюмы на Хэллоуин как безобидную забаву, однако министра внутренних дел Словакии Матуша Шутай Эштока группа подростков вероятно "зацепила за живое".

То, что произошло недавно в одной из средних школ Братиславы... является продолжением роста напряженности в обществе, которая, благодаря прогрессивным политикам, уже дошла до школ

- сказал Шутай Эшток в видео, опубликованном на Facebook в воскресенье вечером.
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Директор гимназии, ученики которой появились в масках, заявил телеканалу ta3, что никаких издевательств не было. По его словам, выбор костюма был проявлением доброго юмора.

"Наши студенты - это молодые люди со своим мнением, которые регулярно доказывают свою причастность к старшему поколению, работая в местном доме культуры", - отметил он. Впрочем, школа получила десятки сообщений, и даже угроз.

Словацкий премьер Фицо заявил о второй попытке покушения на его жизнь28 октября 2024, 12:08 • 14326 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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