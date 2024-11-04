Словацкие школьники разозлили местного министра внутренних дел из-за своих костюмов пенсионеров, которые голосуют за Фицо
Киев • УНН
Ученики братиславской гимназии переоделись в пенсионеров, голосующих за премьера Фицо, что вызвало скандал. Министр внутренних дел Словакии обвинил оппозицию в разжигании напряженности в школах.
Группа подростков из братиславской средней школы на Хэллоуин были переодеты в костюмы пенсионеров, голосовавших за премьер-министра Роберта Фицо. Словацкий министр Матуш Шутай Эшток считает, акцию выходками оппозиции.
Пишет УНН с ссылкой на РоІітісо и ta3.
Флешмоб учеников гимназии в Братиславе под названием "Пенсионеры любят Фику" имел успех в социальных сетях Словакии. Хотя большинство воспринимает костюмы на Хэллоуин как безобидную забаву, однако министра внутренних дел Словакии Матуша Шутай Эштока группа подростков вероятно "зацепила за живое".
То, что произошло недавно в одной из средних школ Братиславы... является продолжением роста напряженности в обществе, которая, благодаря прогрессивным политикам, уже дошла до школ
Директор гимназии, ученики которой появились в масках, заявил телеканалу ta3, что никаких издевательств не было. По его словам, выбор костюма был проявлением доброго юмора.
"Наши студенты - это молодые люди со своим мнением, которые регулярно доказывают свою причастность к старшему поколению, работая в местном доме культуры", - отметил он. Впрочем, школа получила десятки сообщений, и даже угроз.
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