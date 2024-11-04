Группа подростков из братиславской средней школы на Хэллоуин были переодеты в костюмы пенсионеров, голосовавших за премьер-министра Роберта Фицо. Словацкий министр Матуш Шутай Эшток считает, акцию выходками оппозиции.

Пишет УНН с ссылкой на РоІітісо и ta3.

Флешмоб учеников гимназии в Братиславе под названием "Пенсионеры любят Фику" имел успех в социальных сетях Словакии. Хотя большинство воспринимает костюмы на Хэллоуин как безобидную забаву, однако министра внутренних дел Словакии Матуша Шутай Эштока группа подростков вероятно "зацепила за живое".

То, что произошло недавно в одной из средних школ Братиславы... является продолжением роста напряженности в обществе, которая, благодаря прогрессивным политикам, уже дошла до школ