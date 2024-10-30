Фицо прокомментировал у скабеевой План победы Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью российской пропагандистке ольге скабеевой прокомментировал План победы Украины и заявил, что якобы в апреле 2022 года на столе лежали "реальные" договоренности, которые могли бы "немедленно положить конец войне", передает УНН.

"Сегодня это уже не мирный План, это уже не какая-нибудь формула мира. Неожиданно это вдруг стало называться Планом победы. Но План победы не может заключаться в том, что кто-то предлагает свою территорию, например, для размещения ядерного оружия. Или кто-то скажет: Дайте мне ракеты средней и большой дальности, и я применю их по целям на территории рф. Человек, не желающий эскалации, не может всерьез так думать", - сказал Фицо.

Он также заявил, что "хорошо, что у ЕС остаётся инстинкт самосохранения".

Кроме того, Фицо заявил, что в апреле 2022 года на столе лежали якобы реальные договоренности, которые могли бы "немедленно положить конец войне".

"Но кто-то пришел и сказал: Нет, нет, нет, вам нельзя это подписывать. И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность, -мы отводим взгляд и говорим: Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", - утверждает Фицо.

Фицо дал интервью пропагандистке скабеевой и заявил о желании приехать в москву 9 мая

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 16 октября обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.