Фіцо прокоментував у скабєєвої План перемоги України
Київ • УНН
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці висловився проти Плану перемоги України. Він заявив про існування нібито "реальних" мирних домовленостей у квітні 2022 року.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці ользі скабєєвій прокоментував План перемоги України і заявив, що нібито у квітні 2022 року на столі лежали "реальні" домовленості, які могли б "негайно покласти кінець війні", передає УНН.
"Сьогодні це вже не мирний План, це вже не якась там формула миру. Несподівано це раптом стало називатися Планом перемоги. Але План перемоги не може полягати в тому, що хтось пропонує свою територію, наприклад, для розміщення ядерної зброї. Або хтось скаже: Дайте мені ракети середньої і великої дальності, і я застосую їх по цілях на території рф. Людина, яка не бажає ескалації, не може всерйоз так думати", - сказав Фіцо.
Він також заявив, що "добре, що у ЄС залишається інстинкт самозбереження".
Крім того, Фіцо заявив, що у квітні 2022 року на столі лежали нібито реальні домовленості, які могли б "негайно покласти край війні".
"Але хтось прийшов і сказав: Ні, ні, ні, ні, вам не можна це підписувати. І сьогодні ми всі дивимося на цю війну, і я відчуваю, вибачте за відвертість, - ми відводимо погляд і говоримо: Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", - стверджує Фіцо.
Фіцо дав інтерв'ю пропагандистці Скабєєвій і заявив про бажання приїхати до москви 9 травня30.10.2024, 15:58 • 15541 перегляд
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив План перемоги з 5 пунктів і 3 секретних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та забезпечення безпеки.