В Биркенау раввины устроили протест против католической церкви

КИЕВ. 26 января. УНН. Четыре американских раввина во главе с Ави Вайссом из Нью-Йорка собрались в воскресенье перед католической церковью рядом с нацистским лагерем смерти в Биркенау, что в Польше. Они требовали убрать церковь с места, где были убиты более миллиона евреев, пишет УНН со ссылкой на Reuters.