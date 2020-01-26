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В Биркенау раввины устроили протест против католической церкви

Киев • УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Четыре американских раввина во главе с Ави Вайссом из Нью-Йорка собрались в воскресенье перед католической церковью рядом с нацистским лагерем смерти в Биркенау, что в Польше. Они требовали убрать церковь с места, где были убиты более миллиона евреев, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Биркенау раввины устроили протест против католической церкви

“Этот протест для нас является очень важной частью церемонии. Потому церемония без выражения глубокого, глубокого возмущения в связи с тем, что (католическая) церковь все еще находится здесь, послал бы послание о том, что мы не против”, — сказал Вайсс.

Раввины утверждают, что церковь не должна находиться на месте одного из крупнейших еврейских кладбищ в мире, и это является нарушением соглашения 1987 года, между европейскими кардиналами и еврейскими лидерами о том, что не будет никакого постоянного католического места поклонения на месте лагерей в Освенциме или Биркенау.

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“Это (церковь), на мой взгляд, является самым осквернением истории Холокоста”, — сказал Вайсс. — “Под этой землей находится кладбище ... их кровь взывает к справедливости на земле”.

Раввины хотят, чтобы церковь была перенесена в другое место в Освенциме.

Вайс впервые посетил церковь с 1995 года, когда в пятидесятую годовщину освобождения Освенцима был арестован за организацию сидячей забастовки в знак протеста против того, что, по его мнению, является попыткой изобразить церковь как место, в основном, христианской мученической смерти.

Следует отметить, что мировые лидеры соберутся в понедельник в Биркенау и прилегающем лагере Освенциме, чтобы отметить семьдесят пятую годовщину со дня освобождения.

Сегодня президент Украины Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в рамках своего двухдневного визита в Республику Польша.

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