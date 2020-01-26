Папа Франциск закликав католиків не допустити повторення Голокосту

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 5908 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 188736 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 138913 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 121391 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 128236 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 146159 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146849 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230872 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217539 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187670 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
52%
Популярнi новини

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 18637 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 17870 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 10235 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 7832 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 16762 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 188737 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 175704 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 294789 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 316826 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 398279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 6258 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 4844 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57536 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 40292 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54488 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Папа Франциск закликав католиків не допустити повторення Голокосту

Київ • УНН

 • 11568 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Папа Римський Франциск в неділю закликав католиків світу помолитися та поміркувати про 75-у річницю визволення в’язнів з нацистського концтабору Освенцим (Аушвіц) і зробити так, щоб подібні злодіяння ніколи не повторилися. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Папа Франциск закликав католиків не допустити повторення Голокосту

Річниця визволення концтабору відзначається в понеділок. Папа згадав про неї під час щотижневого звернення та благословення десяткам тисяч віруючих на площі Святого Петра.

“Байдужість по відношенню до цієї величезної трагедії, цього злодіяння є неприпустимою, а пам’ять про цю подію — це обов’язок. Завтра нам всім пропонується зупинитися для молитви і роздумів, і кожен з нас повинен сказати в серці своєму: “Більше ніколи, більше ніколи”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау

Понад мільйон в’язнів Освенцима, в основному євреї, загинули в концтаборі під час Другої світової війни. В цілому жертвами Голокосту стали шість мільйонів євреїв.

Звернення понтифіка до своєї пастви відбулося на тлі посилення антисемітизму в Європі та США. Кілька днів тому Франциск назвав це явище “відродженням варварства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп підписав указ про боротьбу з антисемітизмом у США

У п’ятницю антисемітські графіті були виявлені на півночі Італії, на двері будинку сина людини, яка пережила Голокост.

Напис Juden Hier (Тут живуть євреї) над зіркою Давида з’явилася на двері, нагадуючи вивіску, якими в нацистській Німеччині позначалися будинку євреїв та підприємства, що їм належать.

У грудні на сході Франції були спаплюжені десятки єврейських могил на кладовищі. Це сталося за кілька годин до того, як законодавці прийняли резолюцію, що прирівнює антисіонізм до антисемітизму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині главу однієї з партій ФРН суд дозволив називати “фашистом”

У Франції проживає найбільша єврейська громада в Європі чисельністю близько 550 тисяч чоловік, і антисемітські атаки стали звичним явищем. Тільки в 2018 році їх було понад 500. Автори глобального дослідження, проведеного Антидифамаційною лігою, що базується в США, дійшли висновку, що антисемітські настрої посилилися в багатьох місцях світу, особливо в Східній і Центральній Європі. Дослідження також показало, що значна частина населення країн Східної і Західної Європи вважає, що євреї занадто багато говорять про Голокост.

До сходження на папський престол, будучи архієпископом Буенос-Айреса, Франциск написав книгу в співавторстві зі своїм другом, аргентинським рабином Авраамом Скоркою.

У 2016 році папа Франциск відвідав головну синагогу Рима, розташовану на території колишнього гетто.

Нагадаємо, вандали осквернили єврейський цвинтар у Словаччині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48