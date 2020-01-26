Папа Франциск закликав католиків не допустити повторення Голокосту

Річниця визволення концтабору відзначається в понеділок. Папа згадав про неї під час щотижневого звернення та благословення десяткам тисяч віруючих на площі Святого Петра.

“Байдужість по відношенню до цієї величезної трагедії, цього злодіяння є неприпустимою, а пам’ять про цю подію — це обов’язок. Завтра нам всім пропонується зупинитися для молитви і роздумів, і кожен з нас повинен сказати в серці своєму: “Більше ніколи, більше ніколи”, — сказав він.

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Понад мільйон в’язнів Освенцима, в основному євреї, загинули в концтаборі під час Другої світової війни. В цілому жертвами Голокосту стали шість мільйонів євреїв.

Звернення понтифіка до своєї пастви відбулося на тлі посилення антисемітизму в Європі та США. Кілька днів тому Франциск назвав це явище “відродженням варварства”.

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У п’ятницю антисемітські графіті були виявлені на півночі Італії, на двері будинку сина людини, яка пережила Голокост.

Напис Juden Hier (Тут живуть євреї) над зіркою Давида з’явилася на двері, нагадуючи вивіску, якими в нацистській Німеччині позначалися будинку євреїв та підприємства, що їм належать.

У грудні на сході Франції були спаплюжені десятки єврейських могил на кладовищі. Це сталося за кілька годин до того, як законодавці прийняли резолюцію, що прирівнює антисіонізм до антисемітизму.

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У Франції проживає найбільша єврейська громада в Європі чисельністю близько 550 тисяч чоловік, і антисемітські атаки стали звичним явищем. Тільки в 2018 році їх було понад 500. Автори глобального дослідження, проведеного Антидифамаційною лігою, що базується в США, дійшли висновку, що антисемітські настрої посилилися в багатьох місцях світу, особливо в Східній і Центральній Європі. Дослідження також показало, що значна частина населення країн Східної і Західної Європи вважає, що євреї занадто багато говорять про Голокост.

До сходження на папський престол, будучи архієпископом Буенос-Айреса, Франциск написав книгу в співавторстві зі своїм другом, аргентинським рабином Авраамом Скоркою.

У 2016 році папа Франциск відвідав головну синагогу Рима, розташовану на території колишнього гетто.

Нагадаємо, вандали осквернили єврейський цвинтар у Словаччині.