У Німеччині главу однієї з партій ФРН суд дозволив називати "фашистом"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Суд в німецькому місті Майнінгене ухвалив, що главу відділення партії “Альтернатива для Німеччини” (АДГ) Бьорна Хьоке в федеральній землі Тюрінгія можна називати “фашистом”. Рішення суду, винесене в екстреному порядку в неділю, 29 вересня, публікують німецькі ЗМІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Приводом для судового розгляду стала демонстрація в місті Айзенах (Тюрінгія), яка була заявлена організаторами як “протест проти расистської АДГ і особливо проти фашиста Хьоке”.
При цьому спочатку в офіційній відповіді влади організаторам заходу використання слова “фашист” було заборонено. Після отримання документа організатори акції звернулися до суду, пославшись на свободу вираження поглядів. При винесенні судового рішення використовувалися численні цитати з публікацій і виступів Бьорна Хьоке. Суд постановив, що заборона міської влади була “незаконною”.
Характеристика “фашист” може мати “наклепницький характер”, вирішив суд, однак організатори акції “достовірно довели, що їх оціночне судження виникло не безпідставно, а засноване на перевірених фактах”.
Нагадаємо, Бундестаг визнав бойкот ізраїльських товарів антисемітизмом.