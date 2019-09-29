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В Германии главу одной из партий ФРГ суд разрешил называть "фашистом"

Киев • УНН

 • 9874 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Суд в немецком городе Майнингене постановил, что главу отделения партии “Альтернатива для Германии” (АДГ) Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть “фашистом”. Решение суда, вынесенное в экстренном порядке в воскресенье, 29 сентября, публикуют немецкие СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Германии главу одной из партий ФРГ суд разрешил называть "фашистом"

Поводом для судебного разбирательства стала демонстрация в городе Айзенахе (Тюрингия), которая была заявлена организаторами как “протест против расистской АДГ и особенно против фашиста Хёке”.

При этом изначально в официальном ответе властей организаторам мероприятия использование слова “фашист” было запрещено. После получения документа организаторы акции обратились в суд, сославшись на свободу выражения мнений. При вынесении судебного решения использовались многочисленные цитаты из публикаций и выступлений Бьорна Хёке. Суд постановил, что запрет городских властей был “незаконным”.

Характеристика “фашист” может иметь “клеветнический характер”, решил суд, однако организаторы акции “достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах”.

Напомним, Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом.

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