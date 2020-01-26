Папа Франциск призвал католиков не допустить повторения Холокоста

Годовщина освобождения концлагеря отмечается в понедельник. Папа вспомнил о ней во время еженедельного обращения и благословение десяткам тысяч верующих на площади Святого Петра.

“Безразличие по отношению к этой огромной трагедии, этого злодеяния недопустима, а память об этом событии — это обязанность. Завтра нам всем предлагается остановиться для молитвы и размышлений, и каждый из нас должен сказать в сердце своем: “Больше никогда, никогда”, — сказал он.

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Более миллиона узников Освенцима, в основном евреи, погибли в концлагере во время Второй мировой войны. В целом жертвами Холокоста стали шесть миллионов евреев.

Обращение понтифика к своей пастве произошло на фоне усиления антисемитизма в Европе и США. Несколько дней назад Франциск назвал это явление “возрождением варварства”.

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В пятницу антисемитские граффити были обнаружены на севере Италии, на двери дома сына человека, пережившего Холокост.

Надпись Juden Hier (Здесь живут евреи) над звездой Давида появилась на двери, напоминая вывеску, которыми в нацистской Германии сказывались дома евреев и предприятия, которые им принадлежат.

В декабре на востоке Франции были осквернены десятки еврейских могил на кладбище. Это произошло за несколько часов до того, как законодатели приняли резолюцию, приравнивает антисионизм к антисемитизму.

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Во Франции проживает наибольшее еврейская община в Европе численностью около 550 тыс. человек, и антисемитские атаки стали привычным явлением. Только в 2018 году их было более 500. Авторы глобального исследования, проведенного Антидиффамационной лигой, что базируется в США, пришли к выводу, что антисемитские настроения усилились во многих местах мира, особенно в Восточной и Центральной Европе. Исследование также показало, что значительная часть населения стран Восточной и Западной Европы считает, что евреи слишком много говорят о Холокосте.

До восшествия на папский престол, будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск написал книгу в соавторстве со своим другом, аргентинским раввином Авраамом Скоркой.

В 2016 году папа Франциск посетил главную синагогу Рима, расположенную на территории бывшего гетто.

Напомним, вандалы осквернили еврейское кладбище в Словакии.