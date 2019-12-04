У французькому Ельзасі сплюндровано понад 100 єврейських могил
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На єврейському кладовищі в комуні Вестоффен в 25 кілометрах від Страсбурга (Ельзас, Франція) невідомими було сплюндровано понад 100 могил. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер назвав ці "огидні діяння" "образою цінностей нашої республіки". За його словами, поліція робить все, щоб знайти винних. Своє обурення цим інцидентом висловив і прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп.
Осквернення піддалися 107 надгробків - на них були намальовані свастики і залишені антисемітські написи. Всього на кладовищі знаходиться близько 700 поховань.
Нагадаємо, Ельзас вже кілька років стикається зі зростанням злочинів на ґрунті антисемітизму - в лютому в комуні Катзенайм на північному сході Франції невідомі осквернили близько 80 могил на єврейському кладовищі, завдавши на них нацистську символіку.
Президент Емманюель Макрон 19 лютого відвідав Катзенайм, в той же день в різних містах Франції пройшли акції протесту проти антисемітизму.