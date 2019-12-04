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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102225 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 66856 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102068 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114987 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145867 просмотра

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Во французском Эльзасе осквернено более 100 еврейских могил

Во французском Эльзасе осквернено более 100 еврейских могил

Киев  •  УНН

 • 11609 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На еврейском кладбище в коммуне Вестоффен в 25 километрах от Страсбурга (Эльзас, Франция) неизвестными было осквернено более 100 могил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал эти "отвратительные деяния" "оскорблением ценностей нашей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение этим инцидентом выразил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Осквернению подверглись 107 надгробий - на них были нарисованы свастики и оставлены антисемитские надписи. Всего на кладбище находится около 700 захоронений.

Эльзас уже несколько лет сталкивается с ростом преступлений на почве антисемитизма - в феврале в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище, нанеся на них нацистскую символику.

Президент Эмманюэль Макрон 19 февраля посетил Катзенайм, в тот же день в разных городах Франции прошли акции протеста против антисемитизма.

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