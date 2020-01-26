В Біркенау рабини влаштували протест проти католицької церкви

“Цей протест для нас є дуже важливою частиною церемонії. Бо церемонія вшанування без вираження глибокого, глибокого обурення в зв’язку з тим, що (католицька) церква все ще знаходиться тут, послала б послання про те, що ми не проти”, — сказав Вайсс.

Рабини стверджують, що церква не повинна перебувати на місці одного з найбільших єврейських кладовищ у світі, і це є порушенням угоди 1987 року, між європейськими кардиналами та єврейськими лідерами про те, що не буде ніякого постійного католицького місця поклоніння на місці таборів в Освенцимі або Біркенау.

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“Це (церква), на мій погляд, є найбільшим оскверненням історії Голокосту”, — сказав Вайсс. — “Під цією землею знаходиться цвинтар ... їх кров волає до справедливості з землі”.

Рабини хочуть, щоб церква була перенесена до іншого місця у Освенцимі.

Вайс вперше відвідав церкву з 1995 року, коли в 50-у річницю визволення Освенцима був заарештований за організацію сидячого страйку на знак протесту проти того, що, на його думку, є спробою зобразити церкву як місце, в основному, християнської мученицької смерті.

Слід зазначити, що світові лідери зберуться в понеділок у Біркенау та прилеглому таборі Освенцим, щоб відзначити 75-у річницю з дня визволення.

Сьогодні президент України Зеленський зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в рамках свого дводенного візиту у Республіку Польща.