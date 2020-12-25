В Беларусь вернулся глава Римско-католической церкви и провел Рождественскую службу

В сочельник в Минске шел дождь, но люди собирались у Кафедрального костела на площади Свободы. Рождественская служба прошла в храме сначала на польском, потом на белорусском языке.

В костеле Тадеуша Кондрусевича приветствовали продолжительными аплодисментами.

“Четыре месяца я находился духом здесь, но телом там. Я много раз подходил к границе, потому что жил недалеко, но она была закрыта”, — сказал Кондрусевич.

Перед службой Тадеуш Кондрусевич провел брифинг для прессы.

“Где бы я ни был, где бы ни служил, я всегда помню о Беларуси, это моя родина. И сегодня, когда я пересек границу, я попросил водителя остановиться, я встал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю. Это моя земля, я вырос отсюда, я хочу тут быть, я хочу тут служить. Я никогда не выступал против Беларуси, всегда защищал ее интересы и буду это делать дальше”, — сказал митрополит.

Отмечается, что возле костела дежурили несколько силовиков, но в целом атмосфера была спокойная и праздничная.

Как сообщал УНН, католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу разрешили вернуться в Беларусь после вмешательства Ватикана.