В Білорусь повернувся глава Римсько-католицької церкви і провів Різдвяну службу

У святвечір в Мінську йшов дощ, але люди збиралися біля Кафедрального костелу на площі Свободи. Різдвяна служба пройшла в храмі спочатку польською, потім на білоруській мові.

У костелі Тадеуша Кондрусевича вітали тривалими оплесками.

“Чотири місяці я перебував духом тут, але тілом там. Я багато разів підходив до кордону, тому що жив недалеко, але він був закритий”, — сказав Кондрусевич.

Перед службою Тадеуш Кондрусевич провів брифінг для преси.

“Де б я не був, де б не служив, я завжди пам’ятаю про Білорусь, це моя батьківщина. І сьогодні, коли я перетнув кордон, я попросив водія зупинитися, я встав на коліна, подякував Богу за повернення, поцілував землю. Це моя земля, я виріс звідси, я хочу тут бути, я хочу тут бути. Я ніколи не виступав проти Білорусі, завжди захищав її інтереси і буду це робити далі”, — сказав митрополит.

Відзначається, що біля костьолу чергували кілька силовиків, але в цілому атмосфера була спокійна і святкова.

Як повідомляв УНН, католицькому архієпископу Тадеушу Кондрусевічу дозволили повернутися в Білорусь після втручання Ватикану.