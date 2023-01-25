В сторону Украины летят три группы иранских дронов - глава Николаевской ОГА

Цитата

"Пишут, что уже три группы "мопедов" вылетели. Мелкие пакостники в ДР (день рождения, - ред.) Президента (Украины Владимира Зеленского, - ред.) не могли ничего не сделать", - написал он.

Напомним

Российские оккупанты вчера и сегодня, 25 января, нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины в Николаевской области.