В бік України летять три групи іранських дронів - голова Миколаївської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на своїй сторінці у Telegram повідомив, що в бік України "вилетіло три групи" безпілотників іранського виробництва "Shahed", передає УНН.
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"Пишуть, що вже три групи "мопедів" вилетіли. Дрібні пакосники в ДР (день народження, - ред.) Президента (України Володимира Зеленського, - ред.) не могли нічого не зробити", - написав він.
Нагадаємо
Російські окупанти вчора та сьогодні, 25 січня, завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.