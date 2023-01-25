росіяни вранці вдарили з артилерії по Очаківській громаді - Кім

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«Миколаївський район. Вчора, 24 січня, о 14:23 та сьогодні вранці, 25 січня, о 06:45 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.

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За його словами, також вчора, 24 січня, о 14:23 та 16:00 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Куцурубської громади. «Влучання зафіксовано по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає», - повідомив Кім.

Кім зазначив, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

23 січня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

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