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росіяни вранці вдарили з артилерії по Очаківській громаді - Кім

Київ • УНН

 • 765891 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Російські окупанти вчора та сьогодні завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

росіяни вранці вдарили з артилерії по Очаківській громаді - Кім

Цитата

«Миколаївський район. Вчора, 24 січня, о 14:23 та сьогодні вранці, 25 січня, о 06:45 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім.

Деталі

За його словами, також вчора, 24 січня, о 14:23 та 16:00 ворог завдавав артилерійські удари по населеному пункту Куцурубської громади. «Влучання зафіксовано по відкритій території. Руйнувань та постраждалих немає», - повідомив Кім.

Кім зазначив, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

23 січня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

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