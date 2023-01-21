У Миколаїській області на міні підірвалось авто: серед постраждалих немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Миколаївській області автівка підірвалася на міні. Як повдіомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, серед постраждалих немовля, передає УНН.
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"У Вітовському районі, біля села Любомирівка автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля, якому 3 тижні…", - написала Ганна Замазєєва.
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Голова Миколаївської облради закликала всіх бути обережними.
"Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких", - резюмувала Замазєєва.
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