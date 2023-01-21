В Николаевской области на мине подорвалось авто: среди пострадавших младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Николаевской области автомобиль подорвался на мине. Как сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, среди пострадавших младенец, передает УНН.
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"В Витовском районе, возле села Любомировка машина подорвалась на мине. Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец, которому 3 недели…", - написала Анна Замазеева.
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Председатель Николаевского облсовета призвала всех быть осторожными.
"Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких", - резюмировала Замазеева.
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