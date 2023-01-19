Збирали гільзи на полі: у Херсонській області двоє братів підірвались на міні

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"Сьогодні поблизу села Червоний Яр постраждали двоє братів, які на полі збирали гільзи. Вони підірвалися на міні, залишеній російськими окупантами. Їх до лікарні доставили військові. Один чоловік загинув в медзакладі, за життя іншого борються лікарі", - написав Янушевич.

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За його словами, на Херсонщині стає дедалі більше випадків підриву на російських мінах мирних людей. За два дні це вже другий випадок.

"Учора поблизу села Високе на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель – він отримав поранення. У цей момент чоловік працював на полі", - додав Янушевич.

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