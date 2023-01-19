Собирали гильзы на поле: в Херсонской области двое братьев подорвались на мине

Цитата

"Сегодня вблизи села Красный Яр пострадали двое братьев, которые на поле собирали гильзы. Они подорвались на мине, оставленной российскими оккупантами. Их в больницу доставили военные. Один мужчина погиб в медучреждении, за жизнь другого борются врачи", - написал Янушевич.

Добавим

По его словам, на Херсонщине становится все больше случаев подрыва на российских минах мирных людей. За два дня это уже второй случай.

"Вчера вблизи села Высокое на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель – он получил ранения. В этот момент мужчина работал на поле", - добавил Янушевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 30% территории Украины нуждаются в разминировании — МВД