Близько 30% території України потребують розмінування — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час Під час Міжнародної правозахисної конференції “UA: Права людини за темних часів”, яку організував Офіс омбудсмена України в Києві заявила, що близько 30% території України потребують розмінування, пише УНН.
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Павліченко наголосила, що першими після військових на деокуповані території заходять поліцейські та ДСНСники. У надскладних умовах вони проводять стабілізаційні заходи - розміновують території, проводять «зачистки», фіксують воєнні злочини та працюють з місцевим населенням.
Також під час заходу заступниця міністра повідомила, що наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Та близько 30% території країни ще потребують розмінування.
Нагадаємо
Влітку цього року уряд вдвічі збільшив кількість піротехніків ДСНС, а найближчим часом планує підсилити ще на 500 осіб.