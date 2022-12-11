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Около 30% территории Украины нуждаются в разминировании — МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время Международной правозащитной конференции “UA: Права человека в темные времена”, которую организовал Офис омбудсмена Украины в Киеве заявила, что около 30% территории Украины нуждаются в разминировании, пишет УНН.

Детали

Павличенко подчеркнула, что первыми после военных на деоккупированные территории заходят полицейские и ГСЧСники. В сверхсложных условиях они проводят стабилизационные мероприятия — разминируют территории, проводят “зачистки”, фиксируют военные преступления и работают с местным населением.

Также во время мероприятия заместитель министра сообщила, что в настоящее время полиция обеспечила стабилизационные меры в 568 уволенных населенных пунктах. Подразделения ГСЧС обследовали и очистили 76 га территорий, изъяли более 300 тысяч ВНП. Но около 30% территории страны еще нуждаются в разминировании.

Напомним

Летом этого года правительство вдвое увеличило количество пиротехников ГСЧС, а в ближайшее время планирует усилить еще на 500 человек.

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