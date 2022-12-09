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Уряд планує збільшити кількість піротехніків на 500 осіб - Монастирський

Уряд планує збільшити кількість піротехніків на 500 осіб - Монастирський

Київ • УНН

 • 583376 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Влітку цього року уряд вдвічі збільшив кількість піротехніків ДСНС, а найближчим часом планує підсилити ще на 500 осіб. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє УНН з посиланням на сайт МВС.

Цитата

"Безперечно, кількість людей, які займаються розмінуванням зросла. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року значно збільшиться. Сьогодні фахівці з Національної поліції та ДСНС проводять гуманітарне розмінування: житлових об’єктів, об’єктів інфраструктури та доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей" - зазначив він.

Крім цього, Монастирський повідомив про необхідність машин для механізованого розмінування. За його словами, піротехніки вже отримали таку від UNITED24, також техніка очікується також від міжнародних партнерів, зокрема Японії та Канади.

Нагадаємо

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян заявила, що замінована територія України на сьогодні дорівнює площі чотирьох Швейцарій. Для її очищення знадобиться близько 10 років.

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