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Правительство планирует увеличить количество пиротехников на 500 человек - Монастырский

Киев • УНН

 • 583372 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Летом этого года правительство вдвое увеличило количество пиротехников ГСЧС, а в ближайшее время планирует усилить еще на 500 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает УНН со ссылкой на сайт МВД.

Цитата

"Несомненно, количество людей, занимающихся разминированием возросло. И мы понимаем, что эта цифра в следующем году значительно увеличится. Сегодня специалисты из Национальной полиции и ГСЧС проводят гуманитарное разминирование: жилых объектов, объектов инфраструктуры и дорог для того, чтобы можно было передвигаться и обеспечивать элементарные потребности людей" - отметил он.

Кроме этого, Монастырский сообщил о необходимости машин для механизированного разминирования. По его словам, пиротехники уже получили такую от UNITED24, также техника ожидается от международных партнеров, в частности Японии и Канады.

Напомним

Заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян заявила, что заминированная территория Украины на сегодняшний день равна площади четырех Швейцарий. Для ее очищения понадобится около 10 лет.

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