Правительство планирует увеличить количество пиротехников на 500 человек - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Летом этого года правительство вдвое увеличило количество пиротехников ГСЧС, а в ближайшее время планирует усилить еще на 500 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает УНН со ссылкой на сайт МВД.
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"Несомненно, количество людей, занимающихся разминированием возросло. И мы понимаем, что эта цифра в следующем году значительно увеличится. Сегодня специалисты из Национальной полиции и ГСЧС проводят гуманитарное разминирование: жилых объектов, объектов инфраструктуры и дорог для того, чтобы можно было передвигаться и обеспечивать элементарные потребности людей" - отметил он.
Кроме этого, Монастырский сообщил о необходимости машин для механизированного разминирования. По его словам, пиротехники уже получили такую от UNITED24, также техника ожидается от международных партнеров, в частности Японии и Канады.
Напомним
Заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян заявила, что заминированная территория Украины на сегодняшний день равна площади четырех Швейцарий. Для ее очищения понадобится около 10 лет.