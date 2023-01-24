Миколаївщина: окупанти вкотре обстріляли Очаківську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Очаківську громаду Миколаївської області, повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.
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Повідомляється, що вчора, 23 січня, о 14:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах станом на 8:00 24 січня день та ніч пройшли відносно спокійно.
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У Миколаївській області автівка підірвалася на міні, серед постраждалих - немовля.