Миколаївщина: окупанти вкотре обстріляли Очаківську громаду

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Повідомляється, що вчора, 23 січня, о 14:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах станом на 8:00 24 січня день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

У Миколаївській області автівка підірвалася на міні, серед постраждалих - немовля.