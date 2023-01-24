Николаевская область: оккупанты в очередной раз обстреляли Очаковскую громаду

Детали

Сообщается, что вчера, 23 января, в 14:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах по состоянию на 8:00 24 января день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших - младенец.