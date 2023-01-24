Николаевская область: оккупанты в очередной раз обстреляли Очаковскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Очаковскую громаду Николаевской области, сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
Детали
Сообщается, что вчера, 23 января, в 14:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах по состоянию на 8:00 24 января день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших - младенец.