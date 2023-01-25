россияне утром ударили из артиллерии по Очаковской громаде - Ким

Цитата

«Николаевский район. Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким.

Детали

По его словам, также вчера, 24 января, в 14:23 и 16:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. «Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет», - сообщил Ким.

Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

23 января враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, среди пострадавших - младенец