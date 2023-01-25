россияне утром ударили из артиллерии по Очаковской громаде - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Российские оккупанты вчера и сегодня нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской общины в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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«Николаевский район. Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - написал Ким.
Детали
По его словам, также вчера, 24 января, в 14:23 и 16:00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. «Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет», - сообщил Ким.
Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
23 января враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.
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