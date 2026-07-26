В Берлине автомобиль въехал в толпу во время ЛГБТ-парада, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
В Берлине во время ЛГБТ-парада Christopher Street Day автомобиль въехал в толпу, погиб один человек, 14 пострадали. Полиция разыскивает подозреваемых, мероприятие досрочно завершили.
В Берлине во время ЛГБТ-парада Christopher Street Day автомобиль въехал в толпу людей. По данным полиции и Bild, погиб 1 человек, еще 14 получили ранения, пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел вечером субботы недалеко от парка Тиргартен. Полиция Берлина сообщила, что автомобиль сбил нескольких человек, после чего на место прибыли многочисленные полицейские и спасатели. Правоохранители начали интенсивный поиск подозреваемых.
На Прикарпатье пьяный водитель въехал в летнюю площадку АЗС, среди травмированных - двое несовершеннолетних21.06.26, 17:45 • 3549 просмотров
По информации Bild, в толпу примерно в 22:00 врезался белый фургон. После этого организаторы Christopher Street Day досрочно прекратили проведение мероприятия.
Организаторы обратились к участникам с просьбой покинуть территорию проведения парада и разойтись по домам.
Официальные причины инцидента пока не сообщаются. Полиция продолжает расследование обстоятельств наезда.
В Лондоне мужчина въехал в толпу, пять человек ранены28.06.26, 01:05 • 6377 просмотров