На Прикарпатье пьяный водитель въехал в летнюю площадку АЗС, среди травмированных - двое несовершеннолетних

В поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области водитель автомобиля Volkswagen Passat B6 в состоянии алкогольного опьянения въехал в летнюю площадку автозаправочной станции. В результате аварии пострадали семь человек, среди них - двое несовершеннолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 июня, около 22:50.

По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen Passat B6 двигался по улице Леси Украинки в направлении города Вижница. На сложном участке дороги он не справился с управлением и въехал в летнюю площадку АЗС, где находились люди.

В результате трое посетителей, которые отдыхали за столиком на территории автозаправочной станции, получили травмы. Это 18-летняя и 17-летняя девушки, а также 21-летний мужчина. Их госпитализировали.

Также телесные повреждения получили водитель автомобиля и трое его пассажиров: 17-летняя и 22-летняя девушки, а также 20-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания необходимой помощи.

Водителя правоохранители уже задержали. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним

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