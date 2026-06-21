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На Прикарпатье пьяный водитель въехал в летнюю площадку АЗС, среди травмированных - двое несовершеннолетних

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

В поселке Куты Ивано-Франковской области 23-летний водитель в состоянии опьянения въехал в летнюю площадку АЗС. В результате аварии пострадали семеро человек, среди которых двое несовершеннолетних.

На Прикарпатье пьяный водитель въехал в летнюю площадку АЗС, среди травмированных - двое несовершеннолетних

В поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области водитель автомобиля Volkswagen Passat B6 в состоянии алкогольного опьянения въехал в летнюю площадку автозаправочной станции. В результате аварии пострадали семь человек, среди них - двое несовершеннолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 июня, около 22:50.

По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen Passat B6 двигался по улице Леси Украинки в направлении города Вижница. На сложном участке дороги он не справился с управлением и въехал в летнюю площадку АЗС, где находились люди.

В результате  трое посетителей, которые отдыхали за столиком на территории автозаправочной станции, получили травмы. Это 18-летняя и 17-летняя девушки, а также 21-летний мужчина. Их госпитализировали.

Также телесные повреждения получили водитель автомобиля и трое его пассажиров: 17-летняя и 22-летняя девушки, а также 20-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания необходимой помощи.

Водителя правоохранители уже задержали. По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии опьянения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним

В Модене автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали семь человек. Водитель имел нож, власти не исключают версию целенаправленного теракта.

Александра Василенко

Криминал и ЧП