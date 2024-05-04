В Бериславе российские беспилотники атаковали грузовик с питьевой водой

Сегодня утром под вражеский удар в Бериславе попал грузовик, который доставил питьевую воду местным жителям. Об этом сообщил глава Бериславской райгосадминистрации Владимир Литвинов, передает УНН.

российские войска атаковали автомобиль дронами - добавил он.

Авто сгорело, но главное, что никто из людей не пострадал.

Напомним

В результате российских обстрелов на Херсонщине повреждены Пункт несокрушимости, сотовая башня, учебное заведение и 10 частных домов. Армия рф за прошедшие сутки обстреляла 19 населенных пунктов Херсонщины.

россия будет пытаться захватить Донецкую и Луганскую области в текущем году, и может нацелиться на Запорожье - ISW