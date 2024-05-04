У Бериславі російські безпілотники атакували вантажівку з питною водою

Сьогодні вранці під ворожий удар у Бериславі потрапила вантажівка, що доставила питну воду місцевим мешканцям. Про це повідомив очільник Бериславської райдержадміністрації Володимир Літвінов, передає УНН.

російські війська атакували автомобіль дронами - додав він.

Авто згоріло, та головне, що ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині пошкоджені Пункт незламності, стільникова вежа, навчальний заклад та 10 приватних будинків. Армія РФ минулої доби обстріляла 19 населених пунктів Херсонщини.

росія намагатиметься захопити Донецьку та Луганську області у поточному році, і може націлитися на Запоріжжя - ISW